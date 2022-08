Tamponamento scooter-auto: sbalzato dalla sella, sbatte la faccia sull'asfalto

Lo schianto contro un’auto, poi il volo dalla sella del suo scooter Vespa e la rovinosa caduta sull’asfalto. Avrebbe riportato diversi traumi al volto l’uomo di 41 anni rimasto coinvolto, nella prima mattina di lunedì, in un incidente stradale avvenuto lungo via Valcamonica, a Brescia.

L’uomo, per fortuna, non avrebbe mai perso conoscenza, ma la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, verso le 9, e sul posto è sopraggiunta d’urgenza un’ambulanza. Dolorante e sotto shock, dopo le prime cure prestate sul posto, il 41enne è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di Brescia per le cure del caso. Come detto avrebbe riportato un trauma facciale, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Illesa la donna che era al volante della Citroen contro la quale si è schiantata la Vespa.

Stando a un prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale di Brescia, impegnati nei rilievi di rito, la Vespa avrebbe tamponato l’utilitaria mentre viaggiava in direzione di via Milano, all’altezza del negozio “Acqua e Sapone”. Un urto piuttosto violento: il 41enne che guidava lo scooter è stato finito sull'asfalto, dopo un ‘volo’ di alcuni metri.