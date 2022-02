Violento schianto tra auto nella notte: due feriti in ospedale

Due feriti, dei quali uno ricoverato alla Poliambulanza con lesioni serie: questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto venerdì sera, poco prima delle 22, lungo via Valcamonica a Brescia.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate violentemente all'altezza dell'incrocio con via Violino di Sopra, a pochi metri dalla concessionaria d'auto Nanni Nember.

Nel sinistro sono rimasti feriti un 44enne e una ragazza di 26 anni. Per i soccorsi sono stati fatti intervenire gli agenti della Locale, i vigili del fuoco e due ambulanza della Croce Rossa di Brescia e della Croce Rossa di Cellatica. Uno dei feriti è stato portato in codice giallo alla Poliambulanza, mentre l'altro – meno preoccupante – al Sant'Anna per semplici medicazioni.

Sono in corso le verifiche della polizia per accertare le responsabilità di quanto accaduto.