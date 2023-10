Infarto dopo l’incidente, rianimato e ricoverato d’urgenza: è grave al Civile

Si è sentito male dopo l’incidente, a causa di un attacco cardiaco forse dovuto allo shock e allo spavento: per questo è stato ricoverato in codice rosso al Civile. È successo mercoledì sera a Brescia, in Via Fratelli Ugoni: è qui che poco dopo le 20 si sono tamponate due Bmw, una Serie 1 e una Serie 3 station wagon.

L’incidente e il malore

Alla guida della Serie 1 c’era il 61enne che poi si è sentito male: le due auto si sono toccate a bassa velocità, ma tanto è bastato per provocare il successivo malore. Si è accasciato sul volante e subito sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti i sanitari di ambulanza e automedica: il 61enne è stato rianimato finché non ha ripreso conoscenza e poi trasferito d’urgenza in ospedale a bordo di un’autolettiga della Croce Bianca. Rilievi affidati alla Polizia Locale.