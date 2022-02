Provoca un incidente, poi si scambia di posto con il passeggero: era ubriaco e senza patente

Primo lo schianto, poi la furibonda lite, infine l’intervento della polizia locale. Nonostante i disperati tentativi di farla franca non è andata bene a un 40enne marocchino che, nei giorni scorsi, ha provocato un incidente in via Trivellini, a Brescia. L’uomo non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi al volante della Ford Focus, che si è scontrata con un’altra auto con a bordo tre persone, perché la patente gli era già stata sospesa.

Non solo: sapendo di aver alzato il gomito prima di mettersi alla guida, negli istanti successivi allo schianto il 40enne si sarebbe scambiato di posto con il passeggero. Una mossa che non è passata inosservata. Gli occupanti dell’altro veicolo se ne sarebbero infatti accorti e sarebbe scoppiata un’accesa lite.

A placare gli animi è stato l’intervento della polizia locale, che ha effettuato gli accertamenti di rito e scoperto - documenti alla mano - che entrambi gli uomini a bordo della Focus non avrebbero potuto guidare: la patente era stata infatti sospesa a tutti e due, per guida in stato d’ebbrezza. Non solo: il 40enne che era effettivamente al volante è poi risultato positivo all’alcol test. Per lui e per l’amico sono quindi scattate due denunce in stato di libertà.