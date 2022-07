Si schianta con la moto contro un palo della luce: morto sul colpo

Ancora sangue sulle strade bresciane. Un altro dramma si è verificato a meno di 24 ore dall'incidente costato la vita al 15enne di Urago d'Oglio Daniele Goffi. Stavolta in città, sulla trafficata via Triumplina, nella notte tra domenica e lunedì: la vittima è un 54enne residente a Sarezzo, morto sul colpo dopo il terribile schianto contro un palo della luce a bordo della sua moto Suzuki. Un impatto violentissimo, tanto da abbattere il lampione, che non ha lasciato scampo all'uomo.

La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata alla polizia locale di Brescia: gli agenti sono al lavoro anche per identificare con certezza la vittima. Il portafoglio con i documenti dell'uomo non è infatti stato trovato sul luogo del drammatico schianto.

Stando a un primissima ricostruzione, il 54enne avrebbe perso il controllo della Suzuki mentre percorreva un rettilineo, nella zona della Stocchetta, per cause ancora tutte da chiarire. Al vaglio degli investigatori anche la possibilità di un improvviso malore alla guida. Sta di fatto che la moto è finita sul lato destro della strada, prima di schiantarsi contro il palo.

Il biker è stato sbalzato dalla sella e scaraventato con violenza a terra, sull'asfalto. Il boato, nel buio della notte, ha attirato l'attenzione di residenti e automobilisti. L'allarme è stato lanciato poco prima di mezzanotte. In pochi minuti sul posto c'erano già un'ambulanza e un'automedica. Una corsa - purtroppo - inutile: per il 54enne non c'è stato più nulla da fare.