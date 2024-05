Auto si ribalta sulle strisce pedonali, feriti estratti dall’abitacolo

Un forte boato, poi le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco. Attimi di paura si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi (sabato 4 maggio) in via Delle Tofane a Brescia, a causa di un incidente dalla dinamica spaventosa.

Coinvolti un furgoncino e un’auto che, a seguito dello scontro, si è capovolta su un fianco, piombando sulle strisce pedonali poste all’incrocio con via Monte Cengio. Per fortuna nessun pedone stava attraversando la strada in quegli istanti. Meno gravi di quanto temuto anche le condizioni delle due persone che erano a bordo dell'utilitaria che si è ribaltata. Estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco e poi affidati ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, i feriti sono stati ricoverati al Civile di Brescia in codice verde.



La dinamica del sinistro, avvenuto verso mezzogiorno, è al vaglio della polizia locale di Brescia che si è occupata degli accertamenti e dei rilievi di rito.