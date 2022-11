Spaventoso incidente, auto si ribalta: un ferito e traffico in tilt

Un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito nel pauroso schianto avvenuto verso le 11.20 di oggi, giovedì 24 novembre, lungo via Tartaglia a Brescia. Stando alle prime informazioni trapelate, un'auto si è ribaltata - finendo la sua corsa ruote all'aria in mezzo alla carreggiata - dopo aver urtato un'altra macchina.

Ad avere la peggio è stato il 25enne: soccorso in codice rosso, è stato trasferito d'urgenza alla clinica Poliambulanza. L'allarme sarebbe rientrato dopo il ricovero, avvenuto in codice giallo: avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Brescia. La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso e di rimozione dell'auto. Pesanti le ripercussioni sul traffico: rallentamenti e code si sono registrano sul ring.