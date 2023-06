Paurosa carambola davanti al benzinaio: due feriti e traffico deviato

Un’auto ruote all’aria e una moto in mezzo alla carreggiata; due feriti soccorsi in codice rosso. È il primo bilancio del brutto incidente avvenuto poco prima delle 8.30 di oggi, lunedì 19 giugno, lungo via Serenissima a Brescia.



La dinamica è al vaglio della polizia locale cittadina, che è ancora sul posto per i rilievi e la gestione del traffico, che è stato parzialmente deviato - in direzione di Sant’Eufemia - per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

La carambola è avvenuta all’altezza del distributore di carburante Esso e ha coinvolto una moto, un'Audi (che si è poi ribaltata) e una terza macchina. La chiamata al centralino del numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica a sirene spiegate, oltre ai vigili del fuoco.

Per fortuna, nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Sia la ragazza di 20 anni al volante dell’auto sia il biker avrebbero riportato seri traumi: sono stati trasferiti alla clinica Poliambulanza e al Città di Brescia e poi ricoverati in codice giallo.

Come detto, il traffico è stato deviato: le auto dirette verso il centro della città devono passare nel piazzale del distributore. Non ci segnalano pesanti ripercussioni sulla viabilità.