Schianto in moto, ragazzino lotta in rianimazione: le preghiere di familiari e amici

È ricoverato in Rianimazione il ragazzo di 16 anni vittima dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, all’incrocio tra via Pisacane e via Galilei a Brescia. Sbalzato dalla sella della sua moto, dopo l’impatto con un’auto, nella rovinosa caduta avrebbe battuto la testa e riportato gravi traumi alle gambe. Stabilizzato e sedato sul posto dai sanitari del 118 - giunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica - è stato poi ricoverato al Civile di Brescia in codice rosso.

Non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita - per fortuna - ma avrebbe riportato gravi fratture ad entrambi i femori e per il momento la cautela è d’obbligo. Stando a quanto raccontato da una familiare su Facebook, nella bruttissima caduta il portafogli - con tutti i documenti del giovane - sarebbe andato perso. Per ritrovarlo è stato lanciato un appello:

“Nel volo, dal giubbino è uscito il portafoglio, contenente i documenti compresa la tessera sanitaria di cui necessita essendo ricoverato in rianimazione. Purtroppo lui è rimasto steso a terra per circa un’ora e c’erano parecchie persone erano attorno: chiedo solo se qualcuno trovasse dei documenti di avvisarmi”, ha scritto una parente del 16enne, facendo anche sapere che il nipote “è ancora in rianimazione: purtroppo hanno dovuto sospendere l’intervento perché perdeva troppo sangue. Ha fratture ad ambedue i femori: appena l’emoglobina salirà verrà operato”. E tutta la città fa il tifo per lui.