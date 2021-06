Improvvisa sbandata, auto esce di strada e si schianta: morto ragazzo

Inutile la corsa disperata in ambulanza

È deceduto il ragazzo di 25 anni, residente in città, protagonista dell'incidente avvenuto in via Oberdan a Brescia martedì verso le 19.30. Il giovane è spirato nella corsa verso l'ospedale Civile, a bordo di un'ambulanza.

Stando a una prima ricostruzione, pare che abbia perso il controllo della sua Ford Fiesta andando a sbattere con violenza a lato della carreggiata; non si esclude che a causare il sinistro sia stato un improvviso malore.

Estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, era stato poi caricato sull'autolettiga per il trasporto al vicino nosocomio. Le sue condizioni sono precipitate quando ancora si trovava sul mezzo di soccorso, dov'è spirato pare a causa di un attacco cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare.