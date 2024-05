Schianto tra due auto, una si ribalta: un ferito estratto dalle lamiere

Un gran boato che ha allarmato residenti e commercianti e un forte shock, ma - per fortuna - nessuna grave conseguenza per le persone (una donna di 74 anni e un uomo di 53) coinvolte nell’incidente avvenuto lungo via Antonio Marchetti, nel cuore di Brescia.

Poco prima delle 9.20 di oggi (lunedì 6 maggio) un’utilitaria si è ribaltata, finendo per adagiarsi su un fianco, dopo lo scontro con un’altra auto. La persona che era a bordo è rimasta intrappolata nell’abitacolo e si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta liberato, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e poi portato, in codice verde, alla clinica Città di Brescia.

Il trasporto in ospedale non si è invece reso necessario per l’altro automobilista coinvolto nell’incidente: è stato medicato sul posto. La dinamica è ancora da chiarire: spetta agli agenti della polizia locale di Brescia chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente.