Spaventoso schianto all'incrocio, auto si ribalta: feriti tre ragazzi

Schianto all'incrocio: due vetture e tre persone coinvolte (due ragazzi di 28 e 29 anni e una giovane di 21) tutte finite in ospedale, al pronto soccorso. Tutto è successo mercoledì tra Via Apollonio e Via Lombroso a Brescia: tratto stradale tristemente noto per i numerosi incidenti.

Le due auto, una Ford e una Jeep, si sono scontrate verso le 20.15, di fronte a un bar della zona: un gran boato, poi le sirene di ambulanze e Vigili del Fuoco hanno attirato in strada i residenti. E la scena che si sono trovati di fronte era da brividi: dopo l’urto, la Ford è infatti finita ruote all’aria in mezzo alla carreggiata e a pochi metri dall’attraversamento pedonale.

Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco: hanno aiutato gli occupanti della Ford ad uscire dall’abitacolo per poi affidarli alle cure dei sanitari del 118. Si è temuto il peggio, l’allarme è infatti scattato in codice rosso, ma pare comunque nulla di grave: i tre ragazzi sono stati trasportati a bordo di un’autolettiga al Civile e al Città di Brescia per poi essere ricoverati in codice giallo e verde.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Brescia che si è occupata dei rilievi di rito: una cosa è certa, all’origine dello schianto c’è una mancata precedenza.