In monopattino viene travolto sulle strisce, trascinato per decine di metri: è grave

Sono gravi le condizioni del 43enne che sabato pomeriggio è stato investito da un'auto in via Lamarmora: è ricoverato alla Poliambulanza con traumi e ferite critiche. Tutto è accaduto in pochi istanti, sotto una pioggia battente, che potrebbe aver ridotto la visibilità dell'automobilista, verso le 17.30. L'esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale cittadina, ma pare che il 43enne stesse attraversando le strisce pedonali, all'incrocio con via Malta, alla guida di un monopattino elettrico quando è stato travolto da una Ford Focus che viaggiava verso San Zeno.

Un impatto violento: il 43enne è finito sul parabrezza dell'auto, mandandolo in frantumi, poi sarebbe stato trascinato per una ventina di metri prima di piombare sull'asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica: il giovane uomo, dopo le prime cure, è stato trasferito nel vicino nosocomio cittadino e poi ricoverato in codice rosso.

Alla guida dell'auto c'era un 51enne, che è stato sottoposto a tutte le analisi del caso: stando ai primi accertamenti, non avrebbe assunto alcol o droghe prima di mettersi al volante.