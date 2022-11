Auto abbatte un palo della luce: al volante c'è un ragazzo ubriaco fradicio

L'auto distrutta, bloccata accanto a un palo della luce raso al suolo. A bordo due giovani: un ragazzo e un ragazza che erano al limite del coma etilico. È la scena che si sono trovati di fronte gli agenti della polizia locale di Brescia, nella tarda serata di domenica 13 novembre. Da qualche minuto stavano pattugliando la zona perché avevano ricevuto la segnalazione di un'auto che viaggiava lungo via Lamarmora con gli pneumatici anteriori completamente a terra.

Agli agenti della Locale è bastato percorrere qualche centinaia di metri: alla rotonda con via Cremona hanno notato l'auto - una Fiat Punto - accanto a un palo della luce abbattuto. All'interno c'erano due persone: un ragazzo ancora al volante, e una giovane donna come passeggera. Pare che entrambi fossero talmente ubriachi da non riuscire nemmeno a fornire le proprie generalità e ed esibire i documenti. La conferma poco dopo, quando il giovane automobilista è stato sottoposto all'etilometro: il tasso etilico nel suo sangue era 5 volte oltre il limite.

Sia lui che la giovane passeggera avevano rimediato lievi contusioni nello schianto e sono stati trasferiti al pronto soccorso, per le medicazioni del caso. L'utilitaria è stata sequestrata: è intestata a un uomo che attualmente non è in Italia. Indagini in corso per accertare se si tratta di un veicolo rubato.