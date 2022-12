In contromano sullo svincolo della tangenziale, poi il frontale: traffico nel caos

Caos traffico nel tardo pomeriggio di martedì 20 dicembre nella zona di via Labirinto, in città. Un’auto avrebbe imboccato lo svincolo della tangenziale contromano provocando un incidente. È andata bene: nello schianto non si sono registrati feriti, tanto che non si sarebbe nemmeno reso necessario l’intervento delle ambulanze.

L’altro veicolo che si è visto arrivare adosso la macchina non ha potuto far nulla per evitare l’impatto che, fortunatamente, è avvenuto a bassa velocità. Di fatto, l’incidente ha evitato un pericolo più grave: che l’auto potesse imboccare la tangenziale nel senso di marcia contrario.

Ma il traffico, già intenso, è andato in tilt per oltre un’ora, il tempo necessario a rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente. Indispensabile l’intervento di una pattuglia della polizia locale cittadina che si è occupata di gestire la circolazione.