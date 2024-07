Auto si schianta contro il guardrail ed esce di strada: grave un uomo

L’auto che sbanda, si schianta contro il guardrail e poi finisce fuori strada. Il conducente, un uomo di 80 anni di casa in città, è stato soccorso in condizioni critiche e poi trasportato e ricoverato d’urgenza all’ospedale Civile. Lo spaventoso incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi (mercoledì 3 luglio) lungo via Labirinto a Brescia. La dinamica è al vaglio della polizia locale, che è sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze di chi ha assistito allo schianto.

Secondo quanto al momento ricostruito, l’80enne avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo contro le barriere stradali e poi fuoristrada senza coinvolgere altri mezzi. Le cause all'origine della sbandata sono ancora da chiarire, ma non si esclude che l’automobilista sia stato vittima di un malore improvviso. Sul posto, oltre agenti della Locale, sono intervenute due automediche, un’ambulanza di Brescia Soccorso e i vigili del fuoco.