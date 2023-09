Scontro tra auto, una si ribalta in mezzo alla strada: ferite due donne

Pauroso incidente nella mattinata di oggi (lunedì 25 settembre) lungo via Achille Grandi, la strada che attraversa la zona industriale di Brescia. Verso le 8, una Lancia Ypsilon si è ribaltata, dopo essersi scontrata con un’altra auto, finendo la sua corsa a ridosso di un’aiuola.

La donna che era al volante se la sarebbe cavata con un grande spavento e traumi, per fortuna, non di grave entità. Ferite lievi anche per l’altra automobilista. Entrambe - hanno 47 e 64 anni - sono state soccorse dal personale di due ambulanze, sopraggiunte a sirene spiegate, e poi trasferite nei nosocomi cittadini (alla Poliambulanza e al Città di Brescia) per gli accertamenti e le cure del caso.

Oltre alla polizia locale, che si è occupata di effettuare i rilievi e dovrà ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.