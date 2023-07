Ciclista attraversa sulle strisce, un'auto (tamponata) lo investe

Il conducente di una Jeep ha visto il ciclista che si apprestava ad attraversare, ma l'automobilista che lo seguiva no. In quella che è stata una vera e propria carambola, un ciclista è stato investito e sbalzato dal suo mezzo mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in città, lungo via Fratelli Ugoni, all'altezza dell'attraversamento che porta al centro commerciale Freccia Rossa, chiuso del tutto da alcune settimane. A far finire la Jeep contro il ciclista è stato l'automobilista dietro il grosso suv, che ha letteralmente spinto la Jeep addosso al ciclista.

Ferito, con evidenti escoriazioni e un trauma al collo (immobilizzato dai soccorritori giunti sul posto), l'uomo - che pedalava in ciabatte - è stato portato in ospedale per le cure del caso.