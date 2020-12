Travolto in bici, batte la testa sull'asfalto: è morto in ospedale

Urtato da un'auto mentre pedalava lungo via Flero a Brescia, è stato sbalzato sull'asfalto, battendo la testa con violenza. Vittima dell'incidente, avvenuto lunedì pomeriggio verso le 15, un 81enne di casa al Villaggio Sereno: l'anziano era già privo di sensi quando sono arrivati i soccorritori a bordo di due ambulanze e dopo le prime cure era stato trasportato d'urgenza al Civile.

Le sue condizioni erano apparse piuttosto critiche fin da subito: era stato ricoverato in neurochirurgia, in prognosi riservata. Ma a nulla sono valsi gli sfozri dei medici: il cuore dell'81ennne si è fermato per sempre nella notte tra lunedì e martedì. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale di Brescia che ha effettuato i rilevi.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti, anche sulla base delle testimonianze di alcuni automobilisti di passaggio, l'anziano avrebbe improvvisamente sbandato mentre pedalava in direzione del centro città, forse per imboccare la pista ciclabile. L'uomo al volante della Mercedes Classe B che viaggiava nello stesso senso di marcia dietro alla bicicletta non avrebbe potuto evitare l'impatto, che comunque non sarebbe avvenuto a velocità sostenuta. L'anziano sarebbe però rovinosamente caduto a terra, riportato gravi traumi alla testa.