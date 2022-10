Investita sulle strisce, batte la testa sull’asfalto: donna ricoverata al Civile

Per alcuni istanti si è temuto il peggio: investita mentre attraversa sulle strisce, all’incrocio tra via Duca D’Aosta e via Cadorna a Brescia, è rovinata sull’asfalto, battendo la testa. Vittima dell’incidente, avvenuto verso le 9 di oggi, mercoledì 26 ottobre, è una donna di circa 60 anni: soccorsa dai sanitari, arrivati in pochi minuti sul luogo dell’incidente, non avrebbe mai perso i sensi. Il lieve trauma cranico che avrebbe riportato ha però imposto il trasporto d’urgenza al Civile per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono critiche: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale che sta effettuando i rilievi, raccogliendo le testimonianze e vagliando le immagini delle telecamere della zona.

Stando a una primissima ricostruzione, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali di via Duca D’Aosta, quando è stata colpita da una Ford Focus, guidata da un anziano, proveniente da via Cadorna. L’uomo si sarebbe accorto della 60enne solo all’ultimo: non è riuscito a frenare, né, tantomeno, a evitare di colpirla. Per fortuna l’auto viaggiava a bassissima velocità e l’impatto non è stato violento.