Schianto in scooter all’incrocio: grave ragazzino sbalzato dalla sella

Lo schianto contro l'auto, il volo sull'asfalto, la paura e i soccorsi. Teatro dell'incidente l’incrocio tra via Carlo Pisacane e via Crocifissa di Rosa, a Brescia. Ad avere la peggio un ragazzino che viaggiava sul suo scooter: sbalzato della sella, è rovinato sull'asfalto, riportando seri traumi.

Tutto è accaduto poco dopo le 18.30 di martedì. Per cause ancora al vaglio della polizia locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi, il motorino e l'auto si sono scontrate all'altezza del supermercato Carrefour. A seguito dell'impatto, il ragazzino è caduto con violenza sull'asfalto.

Sul posto si è precipitata un'ambulanza dei volontari della Croce Rossa: dopo le prime cure prestate sul posto, la corsa a sirene spiegate al Civile, dove il 16enne è stato ricoverato in codice rosso: il ragazzino avrebbe riportato seri traumi e alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi, per lui, è di 60 giorni.