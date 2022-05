Schianto in rotonda tra un furgone e uno scooter: paura per un ragazzino

Poco prima delle 8 di mercoledì mattina, uno scooter e un furgoncino si sono scontrati mentre affrontavano una rotatoria di via Corsica, in città. All'origine dello schianto, in cui è rimasto ferito un ragazzino di 17 anni, ci sarebbe una mancata precedenza.

Un impatto violento: il ragazzino è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull'asfalto. Per lui, inizialmente, si è temuto il peggio: la centrale operativa del 112 ha infatti inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso.

L'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei volontari della croce bianca di Brescia, che hanno prestato le prime cure al 17enne. L'adolescente se la sarebbe cavata con ferite non di grave entità: è stato trasferito a bordo di un'autolettiga all'ospedale Poliambulanza e poi ricoverato per semplici accertamenti. Illeso l'uomo al volante del furgoncino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Brescia, che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.