Sbalzato dalla moto e travolto da un'auto: rischia di perdere una gamba

Pauroso incidente venerdì sera a Brescia Due: tre i veicoli coinvolti, due auto e una moto, e due feriti tra cui il giovane centauro, un ragazzo di 28 anni che rischia di perdere una gamba. Tutto è successo poco dopo le 19, all'incrocio tra Via Cipro e Via Moro. E' qui che la moto guidata dal 28enne avrebbe centrato una vettura in uscita, forse con una mancata precedenza: il ragazzo sarebbe stato sbalzato dal mezzo e poi travolto da un'altra auto in movimento.

La strada chiusa al traffico per quasi due ore

Le indagini sulla dinamica sono in corso: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Brescia. La strada è rimasta chiusa al traffico per quasi due ore, per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Ad avere la peggio, come detto, il giovane centauro: non ha mai perso i sensi ma si è procurato lesioni gravissime a una gamba. Rischia di perderla.

E' stato ricoverato in codice rosso al Civile: in codice verde, invece, alla Poliambulanza la donna rimasta coinvolta nel sinistro; illeso invece il secondo automobilista. Diversi testimoni hanno assistito attoniti alla scena. Non è la prima volta che a quell'incrocio si verifica un grave incidente, è il commento più sentito.