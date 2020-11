Spaventoso incidente, auto si ribalta in strada: ferita una donna

Attimi di apprensione si sono vissuti nel primo pomeriggio di venerdì in via Albertano a Brescia a causa di un incidente stradale avvenuto di fronte al bar Salvi. Una Fiat Punto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, pare dopo aver urtato una machina in sosta. Nello schianto, la cui esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, è rimasta coinvolta anche una Bmw che viaggiava nell'opposto senso di marcia.

Ad avere la peggio è stata la donna al volante dell'utilitaria: la 77enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma negli istanti successivi all'incidente appariva molto confusa e lamentava diversi dolori. L'allarme è quindi scattato in codice rosso: sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e anche i Vigili del Fuoco. Una volta estratta dall'abitacolo della Punto, l'anziana è stata trasferita al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero critiche: è stata ricoverata in codice giallo.