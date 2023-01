Travolto in bicicletta da un furgone, cade a terra e muore sul colpo

Un 82enne è stato investito e ucciso da un furgone a Brescia, mentre – verso le 16 di lunedì 30 gennaio – pedalava in bicicletta sullo svincolo della tangenziale Ovest che porta a via Milano.

Stando a quanto accertato finora, pare che l'anziano sia stato urtato dal mezzo, rovinando poi sull'asfalto. La caduta non gli ha lasciato scampo: quando sono sopraggiunte sul posto un'ambulanza e un'auto medica, per lui non c'era già più nulla da fare.

Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dagli agenti della Polizia locale di Brescia, che ora indagano per accertare eventuali responsabilità del guidatore e per capire come mai l'82enne si trovasse in bicicletta sullo svincolo della tangenziale.