Dramma nella notte, si schianta in moto e muore: identificata la vittima

Aveva solo 54 anni Paolo Luigi Civettini: la sua vita è stata spezzata in pochi istanti, nella notte tra domenica e lunedì, in un tragico incidente in moto. Sbalzato dalla sella della sua Suzuki e scaraventato con violenza sull'asfalto, dopo il devastato impatto contro un palo della luce, è morto sul colpo. Inutili i disperati tentativi dei sanitari, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Classe 1968 Civettini - per tutti 'Cive' -, era originario di Castel Mella ma abitava da tempo a Sarezzo. La tragedia si è consumata poco prima di mezzanotte lungo via Triumplina, alla Stocchetta: per cause da accertare, il 54enne avrebbe perso il controllo della sua moto da strada, finendo per schiantarsi contro un lampione, raso al suolo dal tremendo impatto.

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale di Brescia, che sta passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona: stando a una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente.