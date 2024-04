Auto prende fuoco dopo lo scontro con un furgone: chiusa la tangenziale

Fiamme e caos lungo la tangenziale Sud: verso le 8 di oggi (mercoledì 3 aprile) un’auto ha preso fuoco dopo essersi scontrata con un furgone all’altezza dello svincolo per l’autostrada A35. Per fortuna, le persone a bordo della macchina, alimentata a Gpl, sono riuscite a lasciare l’abitacolo in tempo. Il conducente, un uomo di 64 anni, avrebbe riportato traumi e ferite non gravi: è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia in codice giallo. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un ragazzino di 12 anni: per lui, pare, solo un grande spavento.

La tangenziale è stata chiusa, in direzione Milano, durante le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza della carreggiata: si segnalano code fino a Roncadelle. Sul posto, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco di Brescia, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale, che si è occupata dei rilievi e sta gestendo il traffico.