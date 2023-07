Spaventoso schianto: auto incastrata sotto il guardrail, ragazza in ospedale

La sbandata, lo schianto e l'auto che resta incastrata sotto il guardrail. Tanta, tantissima, paura ma traumi per fortuna non di grave entità per la ragazza che era al volante dell'auto. L'incidente è avvenuto all'alba di oggi (domenica 30 luglio) all'altezza dell'uscita di Sant'Eufemia lungo la Tangenziale Sud.

Una volta estratta dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco, la giovane è stata affidata ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze. Avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sono critiche: è stata ricoverata in codice giallo alla clinica Poliambulanza.