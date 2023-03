Folle fuga a 180 all’ora, poi lo schianto contro l’auto della Polizia: è grave

In fuga dalla polizia locale, ha seminato il panico lungo la Tangenziale Sud: in sella alla sua potente moto ha fatto lo slalom tra i veicoli, toccando punte di oltre 180 chilometri orari. Per lui non è finita bene: nel disperato tentativo di evitare la macchina della Locale di Brescia, che lo attendeva allo svincolo del Palaleonessa, si è schiantato contro la fiancata dalla Punto degli agenti. Poi la rovinosa caduta sull’asfalto: l’uomo, un 50enne di origine albanese residente a Chiari, è stato ricoverato d’urgenza alla Poliambulanza. Avrebbe riportato numerose fratture, ma non è in pericolo di vita: per lui sono scattate le manette per resistenza e pure per evasione.

Il 50enne non avrebbe, infatti, dovuto trovarsi sulla Tangenziale: era agli arresti domiciliari per spaccio di droga. Per questa ragione quando, verso le 18 di venerdì 10 marzo, mentre viaggiava in direzione di Milano ha incontrato una pattuglia in moto della Locale ha dato gas. La paletta si è alzata a Rezzato, poi il rocambolesco inseguimento durante il quale il 50enne avrebbe pure provato a mandare fuori strada i due agenti che lo tallonavano. Infine l’impatto contro l’auto di una delle tante pattuglie della Locale intervenute per fermarlo.