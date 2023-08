Auto sbanda e si ribalta in tangenziale: un ferito in ospedale

Incidente lungo la tangenziale Sud di Brescia nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto. Verso le 10.50, un’auto si è ribaltata all’altezza dello svincolo di San Zeno, mentre viaggiava in direzione di Iseo. Per soccorrere l’uomo al volante, che non avrebbe riportato ferite gravi, sono intervenuti i vigili del fuoco. Infine, l’automobilista di 78 anni è stato affidato alle cure mediche dei sanitari di un’ambulanza di Brescia Soccorso e di un’automedica e trasportato all’ospedale Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso: è stato ricoverato in codice giallo.

Per raccogliere i rilievi e le testimonianze è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale. La dinamica è ancora al vaglio, ma sembra che il 78enne abbia fatto tutto da solo: per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua auto, che ha sbandato e poi si è ribaltata finendo, ruote all’aria, in mezzo alla carreggiata. Durante le operazioni di soccorso la corsia centrale della tangenziale è stata chiusa al traffico, ma non si sono registrati particolari disagi per la circolazione.Â