Schianto in tangenziale, traffico nel caos: ferite una donna e una ragazzina

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 aprile, la tangenziale Sud di Brescia è stata teatro dell'ennesimo incidente - avvenuto all'altezza dello svincolo per la Ovest -, nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Il traffico è andato in tilt: due corsie sono state chiuse, per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, e si sono formate code di oltre 5 chilometri in direzione del Lago di Garda, per smaltire le quali c'è voluto oltre un'ora.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi, si sarebbe trattato di un tamponamento tra un'auto e un camion. Unica nota positiva: non si registrano feriti gravi. A finire in ospedale sono state la donna al volante della macchina e la ragazzina che viaggiava insieme a lei: entrambe sono state trasportate alla clinica Poliambulanza di Brescia, a bordo di due autolettighe, e poi ricoverate in codice giallo.