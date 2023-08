Cavo dell'alta tensione cade in tangenziale: caos traffico, code di km

A causa di un cavo dell'alta tensione caduto in tangenziale Sud, verso le 9 di stamattina, diversi quartieri di Brescia sono rimasti senza elettricità . Il blackout è durato una quindicina di minuti e ha coinvolto anche la metropolitana che, alle 9.44, ha poi confermato la ripresa del servizio.

Il guasto è avvenuto in prossimità dell'Alfa Acciai, interessato un cavo della rete Terna, società  il cui azionista di maggioranza relativa è lo Stato italiano tramite la Cassa Depositi e Prestiti.



Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco: per consentire il loro intervento, è stato fermato il traffico: inevitabili i disagi, con lunghe code che hanno raggiunto anche una lunghezza di 3 chilometri (c'è chi è rimasto fermo con l'auto per oltre un'ora). I pompieri sono dovuti intervenire anche per liberare alcune persone rimaste bloccate negli ascensori.Â