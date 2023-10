Auto avvolta dalle fiamme: spaventoso incidente in tangenziale

Nella giornata di ieri, martedì 10 ottobre, un'auto è stata avvolta dalla fiamme sulla tangenziale Sud a Brescia, a seguito di un tamponamento avvenuto all'ingresso dello svincolo per Quinzano, direzione Verona.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte una monovolume e una berlina Audi. È stata quest'ultima a provocare il tamponamento e, a seguito del violento impatto, il rogo è divampato dal vano motore.

Per fortuna, il conducente è riuscito a scendere in tempo e non si registrano feriti gravi. Per i soccorsi è intervenuta sul posto un'autobotte dei Vigili del Fuoco, ma – una volta spento l'incendio – della macchina era rimasta solamente una carcassa carbonizzata