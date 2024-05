Tamponamento a catena, due corsie chiuse: caos traffico in tangenziale

Un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 veicoli sta creando non pochi disagi alla viabilità lungo la tangenziale Sud di Brescia: lunghe code si registrano tra Roncadelle e lo svincolo dell’Eib, in direzione del lago di Garda.

L’incidente è avvenuto verso le 8 di oggi (venerdì 10 maggio), per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Brescia, sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone: due ragazze di 20 e 22 anni e una 55enne. Le tre donne sono state trasferite, in codice giallo, alla clinica Poliambulanza di Brescia. Per loro pare comunque nulla di grave.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Proprio per permettere ai sanitari di prestare assistenza alle tre donne ferite, sono state chiuse due corsie della tangenziale: pesanti e inevitabili le ripercussioni sul traffico, già sostenuto; si segnalano code di circa 8 chilometri a partire dallo svincolo del centro commerciale Le Rondinelle fino alla rotonda dell’Eib.