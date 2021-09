Carambola in tangenziale, tre auto coinvolte, strada chiusa a lungo

Inizio di fine settimana complicato sulle strade bresciane. In tangenziale Ovest attorno alle 7.45 tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha portato alla chiusura della strada per consentire i soccorsi ai feriti e i rilievi del caso.

L'incidente è avvenuto nei pressi del cavalcavia di via Volturno, sul tratto che dalla città porta verso sud. Due i veicoli che hanno riportato i danni maggiori, una Opel Meriva e una Volkswagen Golf. La Opel ha perso la ruota posteriore sinistra, la Volkswagen - fermatasi cinquanta metri dopo lo scontro - ha perso il radiatore ed ha riportato danni gravi nell'anteriore.

Solo lievi contusioni per le cinque persone a bordo dei veicoli, soccorse da due ambulanze e un'automedica. Sul posto anche i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale cittadina. Il traffico in direzione di Fornaci è stato deviato sul vicino svincolo, dove si sono formate lunghe code. Al momento non è stata ricostruita la dinamica dello scontro.