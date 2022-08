Autogrù resta bloccata sotto il cavalcavia: traffico nel caos in tangenziale

A partire dalle 9.50 di stamattina, traffico in tilt sulla tangenziale a Ovest a Brescia, a causa di una grossa autogrù – trasportata da un autoarticolato – rimasta incastrata sotto al cavalcavia di via Volturno.



Si segnala una coda di circa 1,5 km, in direzione nord a partire dallo svincolo di via Orzinuovi, e di circa 1 km in senso opposto dalla rotonda di Via Oberdan.



Nel tratto tra via Milano e ponte Crotte la tangenziale è stata chiusa per permettere i lavori di rimozione del mezzo: sull'asfalto ci sono pezzi di cemento caduti dal ponte, rimasto gravemente danneggiato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e gli agenti della Locale.