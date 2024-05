Due incidenti in tangenziale nell'arco di mezzora: caos traffico, code chilometriche

Lunedì mattina all’insegna di code e rallentamenti lungo le tangenziali di Brescia: due carambole, avvenute tra le 8 e le 8.30 di oggi (6 maggio), hanno mandato completamente in tilt il traffico delle principali arterie che collegano la città alla provincia.

Ma andiamo con ordine: code di chilometri si sono formate lungo la tangenziale Est, a causa di un sinistro che si è registrato in territorio di Castenedolo, all’altezza del casello di Brescia Est dell’autostrada A4. Nello schianto sono rimasti coinvolti 4 veicoli e 5 persone - 4 uomini di 36, 40, 47 e 71 anni e una donna di 55 - di cui solo una avrebbe riportato traumi e lesioni non di grave entità. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, c’è la polizia locale. Si segnalano code dalla località Fascia d’Oro fino all’imbocco di Mazzano della SS45bis in direzione della Valle Sabbia.

Verso le 8.30, un altro incidente si è verificato lungo la tangenziale Ovest, all’altezza del Brixia Forum, in direzione di Castel Mella: anche in questo caso nella carambola sono rimaste coinvolte 4 auto. Non si registrano feriti gravi, ma si è resa necessaria la chiusura di una corsia e inevitabilmente si sono formate code che hanno interessato anche la tangenziale Sud. La gestione del traffico, così come la ricostruzione della dinamica dello scontro, è stata affidata agli agenti della polizia locale cittadina.