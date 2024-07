Auto si schiantano nel sottopasso: un ferito in ospedale e traffico in tilt

Nessun ferito grave, ma ingenti danni ai veicoli e traffico paralizzato, nell'incidente avvenuto verso le 7.20 di oggi (martedì 9 luglio) lungo via Lamarmora a Brescia. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale cittadina, due auto si sono scontrate all'altezza del sottopasso che – dalla rotonda di via Volta e via Cremona – porta verso Via San Zeno.



Nel sinistro sono rimasti convinti un ragazzo di 24 anni e un 41enne. Solo uno di loro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, ma per semplici medicazioni e accertamenti: un'ambulanza della Croce Bianca lo ha accompagnato in codice verde all'istituto clinico Città di Brescia.

I rilevi sono stati condotti dagli agenti della Locale, che si sono inoltre occupati della gestione del traffico, in orario di punta per i pendolari che si stavano recando al lavoro. Code e rallentamenti sono continuati per oltre un'ora, nell'attesa che terminassero le operazione delle squadre mediche e venissero rimossi i mezzi incidentati.