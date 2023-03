Bambino investito davanti a scuola sotto gli occhi dei compagni

La mattinata di oggi, venerdì 30 aprile, alle scuole medie Virgilio di Brescia è iniziata con un forte spavento. Poco prima del suono della campanella, uno studente di 11 anni è stato investito da un’auto proprio davanti all'ingresso dell'istituto di via Nikolajewka.



La dinamica dell'incidente, avvenuto vesro le 8, è al vaglio della polizia locale di Brescia che è sul posto per effettuare i rilievi di rito: al momento non è chiaro se il bimbo stesse attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali o se sia sbucato all'improvviso, sfuggendo al controllo dei genitori.

Fortunatamente, l’impatto non sarebbe stato violento. Il bambino è rovinato sull’asfalto, ma non avrebbe riportato gravi lesioni: genitori, insegnanti e compagni hanno così tirato un sospiro di sollievo.

Immediato l’intervento di un'ambulanza della Croce Rossa cittadina: i volontari hanno prestato le prime cure all'11 enne che è poi stato trasportato al Pronto Soccorso Pediatrico del Civile per gli accertamenti e le cure del caso.