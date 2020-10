Scooter contro auto, schianto all'incrocio: uomo in gravi condizioni

Brutto incidente stradale all'incrocio tra via della Noce e via Orzinuovi a Brescia, dove, verso le 21.30 di giovedì, uno scooter Piaggio e una Toyota Yaris si sono scontrati con violenza. La dinamica è ancora tutta da chiarire, considerando anche che - in quel punto - il traffico è regolato da un semaforo.

Sull'auto viaggiano una donna di 39 anni e una 13enne, rimaste illese. In gravi condizioni, invece, il conducente del motorino: si tratta di un 53enne, caduto rovinosamente sull'asfalto dopo l'impatto; è stato soccorso da un'ambulanza e portato d'urgenza all'ospedale Civile per il ricovero in codice rosso. Rilievi e testimonianze - ci sarebbero anche dei testimoni - sono stati raccolti dagli agenti della Locale.