Passa due volte col rosso e travolge uno scooter: coppia in ospedale

Un sabato sera di follia lungo le strade della città. Un bresciano di 37 anni, residente in provincia, alla guida della sua Volkswagen Golf ha prima "bruciato" due semafori rossi e poi investito uno scooter che trasportava due persone, un uomo e una donna, mandandoli entrambi in ospedale. All'arrivo degli agenti della Polizia Locale si è inoltre rifiutato di sottoporsi ai test di rito, alcol e droga: è stato multato e denunciato, con immediato ritiro della patente.

Travolti sullo scooter

Secondo quanto ricostruito dal comando di Via Donegani, il 37enne sulla Golf sarebbe passato due volte con il rosso transitando tra Via Lamarmora e Via della Volta. Arrivato a un terzo semaforo, nel goffo tentativo di saltare la coda di auto in attesa, con qualche manovra azzardata avrebbe travolto uno scooter, a bordo uomo e donna di circa 35 anni.

Come detto sono finiti entrambi in ospedale: nell'impatto, sbalzati dalla sella, sono finiti sul parabrezza della vettura e scaraventati sull'asfalto a diversi metri di distanza. Tempo pochi minuti e sul posto già c'erano ambulanze, automedica e Polizia Locale: i rilievi di rito si sono conclusi con una denuncia e il ritiro della patente.