Spaventosa carambola, auto si schianta contro la postazione di Bicimia: 2 feriti

Tanta paura, ma (per fortuna) nessuna grave conseguenza per le 2 persone rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto poco prima dell'alba di oggi (sabato 11 febbraio) lungo via San Polo a Brescia. Per cause al vaglio della polizia stradale, due auto si sono scontrate tra loro: a seguito dell'impatto, una è uscita di strada finendo per schiantarsi contro una postazione Bicimia, il sistema di noleggio biciclette gestito da Brescia Mobilità.

Inizialmente per i due automobilisti - un uomo di 48 anni e uno di 52 - si è temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è scattata verso le 6.15 e sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze. Allarme poi rientrato: i due uomini non avrebbero riportato gravi traumi e, dopo le prime cure, sono stati trasferiti alla Poliambulanza e al Città di Brescia per gli accertamenti del caso.