Drammatico incidente: travolto da un bus, ciclista lotta tra la vita e la morte

Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto da un bus di linea. Lo spaventoso incidente in via Arici, nel quartiere cittadino di San Polo. L'allarme è scattato 10 minuti prima delle 14 di lunedì: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso.

Investito per cause ancora da accertare da un bus della linea 9, l'anziano - che stava pedalando nello stesso senso di marcia del mezzo pubblico - avrebbe battuto la testa sull'asfalto dopo l'impatto. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori l'hanno trasportato d'urgenza alla clinica Poliambulanza. Le condizioni del 70enne, residente a poco distanza dal luogo dell'incidente, sarebbero molto gravi: è in coma e lotta tra la vita e la morte. Illesa l'autista del bus, che ha visto il parabrezza infrangersi sotto i suoi occhi dopo l'impatto con la bicicletta.

Nessun ferito anche tra i passeggeri. La dinamica è al vaglio della polizia locale cittadina, che sta effettuando i rilievi e raccogliendo le testimonianze di coloro che hanno assistito all'incidente.