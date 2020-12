Investito da un’auto mentre era in bici con papà: paura per un bimbo di 3 anni

Brutto incidente mercoledì mattina a Brescia: un uomo di 46 anni è stato investito da un’auto mentre era in bici con il figlioletto di 3 anni. È accaduto lungo via San Bartolomeo, poco prima delle 8.30. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, ma stando alle prime informazioni trapelate l’impatto sarebbe stato piuttosto violento: padre e figlio sarebbero rovinosamente caduti sull’asfalto, riportando numerosi traumi.

Inizialmente per il piccolo si è temuto il peggio, tanto che la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. In pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze: il bimbo non avrebbe, fortunatamente, mai perso conoscenza, ma era visibilmente e comprensibilmente sotto shock. I sanitari intervenuti lo hanno trovato in lacrime, riverso sull’asfalto. Dopo le prime cure è stato trasportato insieme al padre al Civile di Brescia: entrambi sono stati ricoverati in codice giallo.

A complicare le operazioni di soccorso l’intensa nevicata che proprio in quegli istanti ha interessato la nostra città. La strada è stata a lungo chiusa al traffico, con pesanti le ripercussioni sulla viabilità.