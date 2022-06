Ragazzino in bici travolto da un'auto: è grave all'ospedale Civile

È ancora avvolta nel mistero la dinamica dell'incidente che, verso le 23.45 di venerdì, ha visto sfortunato protagonista un ragazzino di 15 anni, travolto da un'auto mentre pedalava in bicicletta lungo via Volturno a Brescia.

Lanciato l'allarme, la centrale operativa del 112 ha subito inviato due ambulanze e un'automedica: i soccorritori hanno trovato il ragazzo a terra privo di sensi e, dopo averlo caricato su un'autolettiga, l'hanno portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

Come scritto in apertura, la dinamica dev'essere ancora chiarita: sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, intervenuta sul posto per raccogliere rilievi e testimonianze.