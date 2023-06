Travolto da un'auto, ragazzino sfonda il parabrezza e vola sull'asfalto

Paura nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 31 maggio, a Brescia per un ragazzino di 16 anni che è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. La dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 12, lungo via XXV Aprile è al vaglio della polizia locale cittadina, che si è occupata dei rilievi.

Stando a un prima ricostruzione, il 16enne stava attraversando la trafficata strada cittadina, nei pressi delle strisce pedonali, quando è stato urtato da un’utilitaria di passaggio. L’adolescente avrebbe sfondato il parabrezza con il corpo per poi essere sbalzato sull’asfalto. Per lui si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e in pochi minuti sono arrivate un’ambulanza e un’automedica.

Fortunatamente il 16enne non avrebbe mai perso i sensi: dopo le prime cure, è stato trasferito alla clinica Poliambulanza di Brescia. È stato ricoverato in codice giallo e le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.