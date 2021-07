Investita sul viale, paura per una ragazza: è stata portata alla Poliambulanza

Se l'è cavata con un grande spavento, la ragazza di 28 anni protagonista di un incidente stradale in viale Duca degli Abruzzi a Brescia.

Lunedì mattina, poco dopo le 11, la giovane è stata investita all'altezza della rotonda che immette su via Foro Boario. Immediati i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato in pochi minuti un'ambulanza di Bresciasoccorso, allertata in codice giallo.

La 28enne è stata presa in cura dall'équipe medica, che – una volta caricata sull'autolettiga – l'ha portata alla Poliambulanza per accertamenti; nulla di grave, fortunatamente.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso gli accertamenti della Locale, giunti sul posto per raccogliere rilievi e testimonianze.