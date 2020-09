Spaventoso schianto: auto travolta da un'autobus, un ferito in ospedale

Lo schianto, poi un gran boato che ha attirato in strada tutti i residenti della traversa 21esima "Quartiere la famiglia" di Brescia. Lo spavento è stato tanto, così come i danni riportati dall’autobus di linea e della macchina (una Dacia Sandero) coinvolti nell’incidente avvenuto verso le 11 di giovedì. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.

La fortuna ha voluto che non ci fosse nessuno sul sedile anteriore destro della Dacia: l’autobus delle linea 13 ha infatti sfondato la fiancata, lato passeggero, della macchina. Un impatto piuttosto violento, tanto da distruggere il parabrezza del bus. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, ma pare che all’origine dello schianto ci sia una mancata precedenza dell’automobilista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo al volante, un 43enne di casa in città, è stato traferito all’ospedale Civile di Brescia: avrebbe riportato diversi traumi ma le sue condizioni non sono gravi. Illesi autista e passeggeri del bus, ma attimi di apprensione si son vissuti per un’anziana che vive nella villetta situata a pochi metri dallo schianto. La donna sarebbe svenuta per il forte spavento: è stata soccorsa dai sanitari del 118, che si trovavano già sul posto.