Mentre attraversa, un'auto lo travolge e batte la testa: è grave al Civile

Mercoledì 21 aprile, verso le 10.30, un uomo è stato investito da un’automobile in via della Chiesa a Brescia.



La vittima è un 87enne residente in città: stava attraversando la strada, quando improvvisamente è sopraggiunta una Dacia Logan. Il conducente, un 65enne di Sarezzo, non è riuscito ad evitare l’impatto e l’ha travolto. Tanta paura per la vittima, che – cadendo a terra – ha riportato delle ferite alla testa.

Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale di Brescia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, rimanendo sempre cosciente. Le indagini sono al vaglio degi agenti.