Spaventoso schianto auto-moto, ragazzo ‘vola’ in piazza per 10 metri

Poteva andare peggio, molto peggio al ragazzo di 17 anni che lunedì mattina è stato sbalzato per quasi 10 metri sull’asfalto, travolto da un’auto mentre stava tornando a casa da scuola, in sella alla sua moto. Nonostante la brutta caduta, si è procurato solo - si fa per dire - la frattura del polso, oltre che varie contusioni. E un grande spavento.

Tutto è successo intorno alle 13 a Brescia, nella zona di Piazza Garibaldi. E’ qui che una Nissan ha centrato in pieno il giovane, come detto sbalzato sull’asfalto per una decina di metri. L’allarme è stato lanciato in codice rosso, le sue condizioni sembravano ben più gravi.

E invece, per fortuna, non ha mai perso conoscenza e tutto sommato ha limitato i danni: è stato comunque trasferito in ospedale, ricoverato al Civile in codice giallo. Non pochi i disagi al traffico, in una delle tante ore di punta della giornata. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale.